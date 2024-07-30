Скучили за публікою, – Сергій Жадан, який у Нацгвардії, розкрив творчі плани свого гурту

На початку червня письменник і артист Сергій Жадан поповнив лави Нацгвардії. Чоловік розповів, як змінилися творчі плани гурту "Жадан і Собаки" після початку служби співака.

Сергій неодноразово наголошував, що під час проходження військового вишколу не мав "особливих умов". Він запевнив, що навчання проходило на рівні з іншими бійцями.

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За словами Жадана, гурт має творчі плани та сюрпризи, якими планує тішити прихильників. Письменник попросив лише дочекатися, однак не сказав конкретних дат. Втім, артист зауважив, що концертів найближчим часом очікувати не варто.

У нас є дуже приємні, сподіваюся, несподіванки. Єдине, що можу сказати, концертів найближчим часом, очевидно, не буде. А там далі подивимось, як будуть складатися обставини. Ми самі скучили за публікою, але розуміємо, що зараз краще зробити так, щоб завтра була можливість грати концерти,

– підкреслив Сергій.

Повне інтерв'ю з Сергієм Жаданом читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Нагадаємо, 6 червня Сергій Жадан повідомив про вступ до Нацгвардії. До нього приєдналися інші учасники гурту "Жадан і Собаки" – Євген Турчинов і Олександр Меренчук. Зірки обрали 13-ту окрему бригаду "Хартія", оскільки постійно опікувалися її забезпеченням. Вони вже пройшли військовий вишкіл та отримали шеврони.