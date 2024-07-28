Тепер чоловік показав свої шрами. До того ж він поділився світлиною з медиком, якого називає своїм рятівником.

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Віктор Розовий продемонстрував, який вигляд зараз має його череп.

Шрами прикрашають чоловіка, а шрами від трепанації?,

– іронічно зазначив військовий.



Віктор Розовий показав фото черепа після трепанації / Скриншот з інстаграм-сторіс

Він також показав фото з бойовим медиком, відомим під позивним "Патрік". Саме він свого часу врятував життя Віктору Розовому.

Патріку, вітаю з Днем медика. Не знаю, чи ти позиціонуєш себе медиком, але ти точно один з найважливіших медиків в моєму житті. Дякую, що врятував,

– наголосив артист.

Для довідки! В Україні 27 липня щорічно відзначається День медичного працівника.



Віктор Розовий показав медика, який врятував йому життя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стан здоров'я Віктора Розового