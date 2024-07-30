Сергей неоднократно подчеркивал, что во время прохождения военной подготовки не имел "особых условий". Он заверил, что обучение проходило наравне с другими бойцами.

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По словам Жадана, группа имеет творческие планы и сюрпризы, которыми планирует радовать поклонников. Писатель попросил только дождаться, однако не сказал конкретных дат. Впрочем, артист заметил, что концертов в ближайшее время ожидать не стоит.

У нас есть очень приятные, надеюсь, неожиданности. Единственное, что могу сказать, концертов в ближайшее время, очевидно, не будет. А там дальше посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Мы сами соскучились по публике, но понимаем, что сейчас лучше сделать так, чтобы завтра была возможность играть концерты,

– подчеркнул Сергей.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в рамках проекта "Интервью24".

Напомним, 6 июня Сергей Жадан сообщил о вступлении в Нацгвардию. К нему присоединились другие участники группы "Жадан и Собаки" – Евгений Турчинов и Александр Меренчук. Звезды выбрали 13-ю отдельную бригаду "Хартия", поскольку постоянно занимались ее обеспечением. Они уже прошли военную подготовку и получили шевроны.