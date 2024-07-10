До того ж музикант нещодавно став Почесним доктором філософії Українського вільного університету. Через вишкіл він не зміг бути присутнім на церемонії нагородження, тому подякував за титул дистанційно.

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Тепер Сергій разом з іншими учасниками гурту "Жадан і Собаки" завершив військові навчання. Чоловіки отримали шеврони бригади "Хартія", куди вступили на початку червня. Артисти, вбрані у військову форму, показали нашивки прихильникам.

Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність,

– поділився Жадан.

Відомо, що Сергій давно готувався до вступу на військову службу. Взимку цього року він разом з учасниками гурту "Жадан і Собаки" пройшов ВЛК. Артисти обрали 13-ту окрему бригаду "Хартія", оскільки постійно опікувалися її забезпеченням. До неї долучилися двоє учасників гурту – Євген Турчинов і Олександр Меренчук.