Зауважимо, останнім часом артист часто ділиться знімками з передової. Зокрема, нещодавно він показав кадр з командиром.

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На новій світлині Сергій Жадан постав у флісовій кофті. Він позував просто посеред лісу. Особливу увагу привертають помітні сліди поту на грудях, що свідчать про інтенсивні фізичні навантаження.

Співак супроводив фотографію лаконічним підписом "Доброго ранку".

Що відомо про вступ Сергія Жадана у військо

6 червня 2023 року артист офіційно оголосив про свій вступ до 13-ї окремої бригади Національної гвардії України "Хартія". Разом з ним до Сил Оборони доєднались ще двоє учасників "Жадан і Собаки" – Євген Турчинов та Олександр Меренчук. Відомо, що вибір на користь бригади "Хартія" не був випадковим. Жадан та його колеги вже тривалий час займалися волонтерською діяльністю, забезпечуючи потреби саме цього підрозділу.