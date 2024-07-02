Раніше гуморист ділився, що розуміє важливість закону про мобілізацію. Хоч спочатку заборона виїзду чоловікам за кордоном викликала в нього стрес, тепер він спокійно ставиться до цього.
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Під час свого стріму комік приголомшив фанатів новиною. Виявляється, Лузан не просто так перестав з’являтися в останніх випусках шоу. Річ у тім, що Андрій прийняв рішення мобілізуватися до української армії. Гуморист планує поповнити військові лави 6 липня.
Якщо чесно, закритий акаунт – єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у тур, щоб просто, перед тим як мобілізуватися, кайфанути від України,
– зізнався Лузан.
У лютому цього року він розповів про стрес, який отримав після прийняття закону про мобілізацію. Однак, чоловік впорався з хвилюванням завдяки вивченню історичного контексту подібних ситуацій. Андрій читав книжки про досвід країн, які вже закінчили війни.
Що кажуть інші зірки про мобілізацію
- Актор і ексчоловік Сніжани Єгорової, Антін Мухарський є батьком трьох неповнолітніх дітей. Він боїться йти на фронт, але, якщо отримає повістку, то не тікатиме.
- Телеведучий Тімур Мірошниченко має чотирьох дітей. Чоловік має бронь через роботу. Також він кожні пів року ходить до ТЦК через свої причини.
- Ведучий Григорій Решетник закінчив військову кафедру. Він є військовим психологом і лейтенантом запасу, тому не боїться вступити до лав ЗСУ за потреби.