У бронежилетах: Жадан зустрівся з режисером Бернаром-Анрі Леві, який підтримує Україну

Сергій Жадан під час служби у Нацгвардії зустрівся з французьким режисером Бернаром-Анрі Леві. Письменник розповів, про що говорив з ним та показав їхнє спільне фото.

Поет доволі часто публікує кадри зі служби. Так, днями він повідомив про закінчення військових навчань разом з побратимами, показавши шеврони бригади.

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Жадан поділився, що до "Хартії" завітав філософ і режисер Бернар-Анрі Леві. Француз відомий своєю підтримкою України, про яку вкотре наголосив Сергій.

Людина, яка багато робить для того, аби світ не забував про Україну, знається на реаліях і не втомлюється фіксувати злочини росіян у цій війні,

– підкреслив письменник.

За словами поета, Леві відвідав військові позиції та поговорив з бійцями про майбутню оборонну концепцію України. Водночас захисники розмовляли "про схід і захід, про війну і мир".

Друже, дякуємо за допомогу, чекаємо знову в гості й сподіваємося на фільм про нашу бригаду,

– додав Сергій.

Зазначимо, Леві публічно підтримав Україну ще під час подій Революції гідності. Він виступив на Євромайдані та наголосив на важливості скасування зимових Олімпійських ігор у Сочі через кровопролиття у Києві. У червні 2022 року вийшли фільми "З Україною в серці" та "Чому Україна" француза, які той зняв під час повномасштабного вторгнення. У лютому 2023-го в Києві відбувся показ його кінострічки "Слава Україні".

Нагадаємо, на початку червня Сергій Жадан повідомив про вступ до Нацгвардії. До нього приєдналися інші учасники гурту "Жадан і Собаки" – Євген Турчинов і Олександр Меренчук. Зірки обрали 13-ту окрему бригаду "Хартія", оскільки постійно опікувалися її забезпеченням.