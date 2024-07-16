Поэт довольно часто публикует кадры со службы. Так, на днях он сообщил об окончании военных учений вместе с побратимами, показав шевроны бригады.

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Жадан поделился, что "Хартию" посетил философ и режиссер Бернар-Анри Леви. Француз известен своей поддержкой Украины, о которой в очередной раз подчеркнул Сергей.

Человек, который много делает для того, чтобы мир не забывал об Украине, разбирается в реалиях и не устает фиксировать преступления россиян в этой войне,

– подчеркнул писатель.

По словам поэта, Леви посетил военные позиции и поговорил с бойцами о будущей оборонной концепции Украины. В то же время защитники разговаривали "о востоке и западе, о войне и мире".

Друг, спасибо за помощь, ждем снова в гости и надеемся на фильм о нашей бригаде,

– добавил Сергей.

Отметим, Леви публично поддержал Украину еще во время событий Революции достоинства. Он выступил на Евромайдане и отметил важность отмены зимних Олимпийских игр в Сочи из-за кровопролития в Киеве. В июне 2022 года вышли фильмы "С Украиной в сердце" и "Почему Украина" француза, которые тот снял во время полномасштабного вторжения. В феврале 2023-го в Киеве состоялся показ его киноленты "Слава Украине".

Напомним, в начале июня Сергей Жадан сообщил о вступлении в Нацгвардию. К нему присоединились другие участники группы "Жадан и Собаки" – Евгений Турчинов и Александр Меренчук. Звезды выбрали 13-ю отдельную бригаду "Хартия", поскольку постоянно занимались ее обеспечением.