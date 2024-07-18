Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ провів відпустку в Буковелі з новою коханою: романтичні фото пари

Після розлучення лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець почав зустрічатися зі своєю менеджеркою Юліаною. Днями пара відправилась разом на відпочинок у Карпати.

Вони провели три дні у Буковелі. Корецька вже поділилася світлинами з короткої відпустки з Танчинцем.

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Так, Юліана показала щасливі кадри біля колеса огляду в Буковелі, продемонструвала готель, де вони з коханим зупинилися. Піарниця БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ не забула виставити й світлини з Сергієм.

Прекрасні три дні,

– написала в інстаграм-сторіс дівчина.

Що відомо про нові стосунки Сергія Танчинця