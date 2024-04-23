Недавно MamaRika сообщила о о серьезных проблемах в браке. Однако, ее муж уже поделился первыми шагами спасения их любви.
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Как Середа и MamaRika преодолевают кризис в браке
Сергей признался, что супруги всеми силами пытаются преодолеть кризис в отношениях. Так, пара спасает брак с помощью искренних и откровенных разговоров наедине.
Мы укладываем Давида, чтобы нам никто не мешал, и начинаем очень откровенно разговаривать. Не опасаясь того, что кого-то можем обидеть,
– поделился Середа.
К тому же Середа ошарашил, что они планировали разойтись в день премьеры новой песни MamaRika. Однако, пара решила этого не делать, а вместо этого использовать шанс и преодолеть все трудности в отношениях.
Три месяца назад была более сложная ситуация. В день релиза мы уже просто расходимся, но на следующий день как-то все пошло. Я вообще за то, что если есть малейший шанс, то нужно им воспользоваться. Надо попробовать довести до конца,
– отметил Сергей.
Сергей Середа о спасении отношений: смотрите видео онлайн
Кризис в отношениях Середы и MamaRika
- Певица поделилась с поклонниками тем, что переживает кризис в отношениях с комиком такого масштаба, которого не было за все девять лет.
- В то же время артистка дебютировала с песней "Кто-то уходит", через которую передала свои эмоции относительно проблем в браке.
- Позже артистка объяснила, что долгое время она с мужем была очень сосредоточена на рутине и так, они устали друг от друга.
- 13 апреля MamaRika праздновала день рождения. По этому случаю ее публично поздравил Сергей Середа и отметил, что их пара все преодолеет.