Недавно MamaRika сообщила о о серьезных проблемах в браке. Однако, ее муж уже поделился первыми шагами спасения их любви.

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Как Середа и MamaRika преодолевают кризис в браке

Сергей признался, что супруги всеми силами пытаются преодолеть кризис в отношениях. Так, пара спасает брак с помощью искренних и откровенных разговоров наедине.

Мы укладываем Давида, чтобы нам никто не мешал, и начинаем очень откровенно разговаривать. Не опасаясь того, что кого-то можем обидеть,

– поделился Середа.

К тому же Середа ошарашил, что они планировали разойтись в день премьеры новой песни MamaRika. Однако, пара решила этого не делать, а вместо этого использовать шанс и преодолеть все трудности в отношениях.

Три месяца назад была более сложная ситуация. В день релиза мы уже просто расходимся, но на следующий день как-то все пошло. Я вообще за то, что если есть малейший шанс, то нужно им воспользоваться. Надо попробовать довести до конца,

– отметил Сергей.

Сергей Середа о спасении отношений: смотрите видео онлайн

Кризис в отношениях Середы и MamaRika