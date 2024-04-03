Раніше інфлюенсерка мала медовий блонд зі світлими пасмами. Водночас в який момент прокинулась і подумала "шо за х*рня". Після цього вона поїхала в салон краси й дещо змінила зачіску.
Не пропустіть Повернення "Мазні": Соня Морозюк неочікувано відновила продаж картин
Який тепер має вигляд Саша Бо
Блогерка пофарбувалася в темно-шоколадний відтінок. Крім того, вона підрівняла кінчики та гривку. Олександра зізналася, що вже звикла до змін і додала, що зараз навіть виглядає краще, ніж у 21 рік.
Ніщо так не прикрашає мене, як впевненість в погляді, і пару пластичних операцій,
– підкреслила блогерка.
Саша Бо змінила зачіску / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Хто ще з зірок нещодавно змінив імідж
- Напередодні свого 38-го дня народження Монатік несподівано пофарбував волосся у світлий колір, а відтінок бороди залишив незмінним.
- Блогер Олександр Волошин та його кум Лесик ініціювали збір коштів на придбання пікапів для ЗСУ. Інфлюенсери привернули увагу до своєї справи, поголивши голови.
- Телеведуча Леся Нікітюк змінила зачіску, перефарбувавшись з блондинки в брюнетку. Водночас вона залишила передні пасма світлими.