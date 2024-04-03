Раніше інфлюенсерка мала медовий блонд зі світлими пасмами. Водночас в який момент прокинулась і подумала "шо за х*рня". Після цього вона поїхала в салон краси й дещо змінила зачіску.

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Який тепер має вигляд Саша Бо

Блогерка пофарбувалася в темно-шоколадний відтінок. Крім того, вона підрівняла кінчики та гривку. Олександра зізналася, що вже звикла до змін і додала, що зараз навіть виглядає краще, ніж у 21 рік.

Ніщо так не прикрашає мене, як впевненість в погляді, і пару пластичних операцій,

– підкреслила блогерка.

Саша Бо змінила зачіску / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Хто ще з зірок нещодавно змінив імідж