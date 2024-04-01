Виконавець жартома зауважив, що так може проявлятися криза середнього віку. Водночас він наголосив, що досі відчуває себе на 26-28.

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Який тепер має вигляд Монатік

Співак став блондином. Він пофарбував волосся у світлий колір, а проте відтінок бороди не змінював.

Інтерв'ю з Дмитром Монатіком: дивіться відео онлайн

Хто ще з українських зірок змінював зачіски