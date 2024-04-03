Ранее инфлюенсер имела медовый блонд со светлыми прядями. В то же время в какой-то момент проснулась и подумала "шо за х*рня". После этого она поехала в салон красоты и несколько изменила прическу.
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Как теперь выглядит Саша Бо
Блогерша покрасилась в темно-шоколадный оттенок. Кроме того, она подровняла кончики и челку. Александра призналась, что уже привыкла к изменениям и добавила, что сейчас даже выглядит лучше, чем в 21 год.
Ничто так не украшает меня, как уверенность во взгляде, и пару пластических операций,
– подчеркнула блогерша.
Саша Бо сменила прическу / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Кто еще из звезд недавно сменил имидж
- Накануне своего 38-го дня рождения Монатик неожиданно покрасил волосы в светлый цвет, а оттенок бороды оставил неизменным.
- Блогер Александр Волошин и его кум Лесик инициировали сбор средств на приобретение пикапов для ВСУ. Инфлюенсеры привлекли внимание к своему делу, побрив головы.
- Телеведущая Леся Никитюк сменила прическу, перекрасившись из блондинки в брюнетку. В то же время она оставила передние пряди светлыми.