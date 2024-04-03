У Морозюк є окрема сторінка, де вона публікує свої творчі доробки. Дівчина, ймовірно, думаючи, що вона вже виправдана в очах людей, оновила світлини полотен, які актуальні до продажу.

До слова Найзашкварніша зірка, – Аліна Доротюк відверто поділилася закуліссям роботи зі знаменитостями

Спроба Морозюк заробити гроші

Соня Морозюк опублікувала 31 пост з фотографіями своїх картин.

Цікаво, що перед оновленням робіт на сторінці, художниця востаннє розміщувала там полотна 30 липня 2023 року. Дівчина оцінила вартість "мазні" від 600 доларів до 5.4 тисяч доларів за одну картину.

Що відомо про суперечки навколо особистих грошей Морозюк