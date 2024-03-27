Цікаво, що інфлюенсер прийняв рішення оновити зовнішній вигляд не просто так. Він зробив це з благодійною метою.

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Чому Олександр Волошин вирішив підстригтися налисо

Річ у тім, що блогер зі своїм кумом і колегою Лесиком відкрили збір на 2 мільйони гривень на пікапи для ЗСУ. Для того, щоб привернути до нього увагу інфлюенсери прийняли рішення побритися налисо.

Цього разу тачки потрібні нам. Скажу я це вам і новий збір відкриємо. Слід залишимо свій. Задонатити буде на краще. Знаємо, бо знову заново назбираємо. Важливий твій донат,

– співають у пісні Олександр та Лесик.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Підписники зазначили, що блогеру личить нова зачіска.

Я трохи схожий на зека, мені здається,

– сказав сам блогер.



Олександр Волошин побрився налисо / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас слід додати, що, ймовірно, інфлюенсер змінив зачіску давніше, бо в його нових інстаграм-сторіс видно, що волосся вже трохи встигло відрости.



Олександр Волошин з новою зачіскою / Скриншот з інстаграм-сторіс

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