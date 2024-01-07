Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос планувала зустріти Новий рік з чоловіком Ігорем та донькою Софією. Але її рішення кардинально змінилось, тому у святкову ніч артистка залишилася сама.
До слова Релаксує на Балі й говорить російською: де зараз та як змінилась Санта Дімопулос
Санта Дімопулос наодинці зустріла Новий рік
Співачка пояснила, що ухвалила рішення в останній момент, за годину до виїзду з вілли. Вона відчула, що хоче побути сама.
Сіла та пояснила Ігореві, що відчуваю те, що мені необхідно побути самій, перетравити все, що сталося зі мною за цей період. Я також озвучила, що мені соромно і є почуття провини через думки як я "повинна зробити" і як відчуваю, що мені потрібно,
– поділилась Дімопулос.
Санта Дімопулос на Балі / Фото з інстаграму співачки
У той момент її не залишав страх та почуття провини. Але про це рішення зірка не шкодує.
"За страхом ішли почуття провини: "Як я змогла залишити сім'ю на Новий рік?", "Що я за мати така, а дружина ще гірша" тощо. Я дякую собі за сміливість. Ще буквально кілька років тому я ніколи б не наважилася на таке. Частіше за все ми живемо категоріями "так можна", "так не можна" і не чуємо, що нам справді потрібно", – додала артистка.
Де відпочивають українські зірки на свята
- Ольга Сумська разом з чоловіком та донькою відправилась в Карпати. Вони відпочивають в Буковелі, де катаються на лижах і куштують українські автентичні страви.
- Злата Огнєвіч поїхала в Таїланд, де востаннє була 7 років тому. Однак підписники розкритикували зірку за кадри з екзотичної країни. Та вона відповіла, що має право на відпустку.
- Ксенія Мішина вирушила в подорож разом зі своїм сином. Вони також полетіли у Таїланд. За словами акторки, ця відпустка є подарунком для 11-річного Платона на Новий рік та винагородою за успіхи в навчанні.