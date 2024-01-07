Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос планувала зустріти Новий рік з чоловіком Ігорем та донькою Софією. Але її рішення кардинально змінилось, тому у святкову ніч артистка залишилася сама.

До слова Релаксує на Балі й говорить російською: де зараз та як змінилась Санта Дімопулос

Санта Дімопулос наодинці зустріла Новий рік

Співачка пояснила, що ухвалила рішення в останній момент, за годину до виїзду з вілли. Вона відчула, що хоче побути сама.

Сіла та пояснила Ігореві, що відчуваю те, що мені необхідно побути самій, перетравити все, що сталося зі мною за цей період. Я також озвучила, що мені соромно і є почуття провини через думки як я "повинна зробити" і як відчуваю, що мені потрібно,

– поділилась Дімопулос.



Санта Дімопулос на Балі / Фото з інстаграму співачки

У той момент її не залишав страх та почуття провини. Але про це рішення зірка не шкодує.

"За страхом ішли почуття провини: "Як я змогла залишити сім'ю на Новий рік?", "Що я за мати така, а дружина ще гірша" тощо. Я дякую собі за сміливість. Ще буквально кілька років тому я ніколи б не наважилася на таке. Частіше за все ми живемо категоріями "так можна", "так не можна" і не чуємо, що нам справді потрібно", – додала артистка.

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