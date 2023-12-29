Санта Дімопулос має українське, грецьке та ассирійське коріння. Її повне ім'я – Хрисанті, пише 24 Канал. Цікаво, що цього року співачка змінила ім'я та по батькові з Хрисанті Янісівної на Санті Ігорівну (Ігор – її біологічний батько).

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Що відомо про Санту Дімопулос

У 2009 році Санта Дімопулос розпочала свою кар'єру співачки, пішовши на третій сезон "Фабрики зірок". Після того, як зірка стала його випускницею, вона приєдналася до гурту "ВІА Гра", замінивши Надію Мейхер. Та у дівочому колективі вона пробула недовго – лише до 2012 року.



Санта Дімопулос у "ВІА Грі" / Фото з інстаграму співачки

Окрім того, Санта Дімопулос приділяла немало часу спорту. У 2011 році вона завоювала титул чемпіонки світу з фітнесу та бодибілдингу.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграму співачки

У 2016 році Санта Дімопулос та колишні учасниці "ВІА Гри" спробували об'єднатися в гурт Queens, але протримались разом тільки рік. Після цього артистка займалась сольною кар'єрою.



Санта Дімопулос у складі гурту / Фото з інстаграму співачки

У 2020 році Санта Дімопулос взяла участь у "Танцях з зірками". Вона перемогла у проєкті, хоч захотіла розділити нагороду з Юлією Саніною.



Санта Дімопулос та її партнер / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, Санта Дімопулос виховує двох дітей – сина Даніеля від Андрія Джеджули та доньку Софію від нинішнього чоловіка Ігоря Кучеренка.



Санта Дімопулос з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співачки

Як змінилась Санта Дімопулос / Фото з її інстаграму

Де Санта Дімопулос зараз

З початку повномасштабного вторгнення Санта Дімопулос неодноразово зверталась до росіян, транслювала інформацію про війну. Вона з чоловіком та дітьми виїхала у Францію, звідки час від часу приїжджала до України.

Санта Дімопулос кілька разів втрапляла у скандали на тлі війни. Наприклад, її присоромили за відео з чаювання у Версалі, яке зірка опублікувала у День пам'яті жертв Голодомору.

Я розумію, що багато хто з синдромом жертви, застрягли в стражданнях, залякані, в заціпенінні, в страху жити. Та це вже давно не я. Я обрала жити, любити, розвиватись та водночас донатити, висвітлювати що коїться в Україні, допомагати,

– заявляла співачка.

Також зірку бачили на дні народженні доньки російського олігарха Лоліти Османової. Цю подію вона ніяк не коментувала.

Санта продовжує спілкуватися російською мовою у своїх соцмережах. На українську переходить лише тоді, якщо до неї цією мовою звертаються. Це вона пояснює тим, що не веде сторінку, щоб задовольнити чиїсь бажання.

"Я намагаюся вводити українську, але ласкаво, з любов'ю, без тиску, бо піде зворотна реакція. Я використовую в побуті мінімум три мови, зараз і свій блог також веду трьома мовами. Українська поки не так досконала для того, щоб вільно і швидко висловлювати свої думки. Я народилася в російськомовній родині, тому, попри обставини, вона назавжди з мною", – писала Дімопулос.

Влітку цього року Санта Дімопулос з чоловіком вирішили переїхати в Дубаї через роботу та розвиток дітей, хоч там значно більше росіян та прихильність до них.

Санта Дімопулос не відмовляється від подорожей, а тому зараз перебуває на Балі, яке називає "місцем неймовірної сили". Зірка повідомила, що залишиться там сама на Новий рік.



Санта Дімопулос на Балі / Фото з інстаграму співачки



Санта Дімопулос на Балі / Фото з інстаграму співачки