Звезда "Лиги смеха" Розовый впервые показал ранение головы после боевых действий на фронте

Юморист и военный Виктор Розовый получил тяжелое ранение головы на передовой. Из-за этого ему пришлось перенести сложную операцию.

Сейчас комик проходит реабилитацию. Недавно он поделился кадрами из больницы, где сидел на кресле колесном.

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Теперь мужчина показал свою голову после хирургического вмешательства. Военный, сидя в больничной палате, ошеломил поклонников результатом операции после осколочного ранения на фронте.

Ранее он скрывал поражение головы с помощью шапок или надписей на фото. Однако, теперь Виктор показал шрамы и след, которые оставила после себя рана.

"Тот во, упал", – с юмором поделился Розовый.



Виктор Розовый впервые показал травмированную голову / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, военный вернулся на фронт сразу после отпуска и свадьбы. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелое осколочное ранение в голову. Военные 2-й роты противотанкового батальона 3 ОШБр спасли Розового, оказав ему первичную помощь. Семья Виктора решила сообщить об этом уже тогда, когда не стоял вопрос его жизни. Жена бойца попросила о спокойствии для семьи.

Впоследствии юморист перенес сложную операцию. Им ежедневно занимались нейрохирурги и работники больницы. В течение двух недель состояние защитника было критическим, но впоследствии комик пришел в себя.

Напомним, чтобы успокоить поклонников юморист сразу вышел на связь после восстановления от хирургического вмешательства. Тогда он показал фото после ранения, где виднеется шрам на голове.