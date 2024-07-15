О печальной вести сообщили представители театра, где музыкант работал до вступления в ВСУ. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

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Гармонист погиб возле города Часов Яр, где выполнял боевое задание. Коллеги вспоминают его как талантливого музыканта спектакля "Красное, черное и снова красное". Представители театра оставили реквизиты жены Николая, чтобы неравнодушные смогли ей помочь.

С грустью сообщаем о том, что на фронте под Часов Яр погиб наш гармонист Николай Ленок, который неизменно выступал в составе тройственных музыкантов в спектакле "Красное, черное и снова красное". Светлый человек, достойный человек, искренний патриот. Почет и светлая память!

– отметили в театре.

Мужчина вступил в ряды Вооруженных Сил с началом полномасштабного вторжения. Сначала он служил боевым медиком в 136-м отдельном батальоне ТРО Броваров. Впоследствии Ленок присоединился к ансамблю своей воинской части.

Напомним, 6 июля погиб известный певец и артист Игорь Воронка, который официально считается пропавшим без вести. Жена военного не может устроить похороны и получить официальные документы о гибели мужа, поскольку территория – временно оккупирована.