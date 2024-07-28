Так, недавно она призналась, как рассказала любимому о будущем материнстве. Оказалось, что супруги узнали об этом еще на раннем сроке беременности Екатерины.

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В своих соцсетях Полтавская поделилась, что продолжает проходить различные обследования. 24-летняя девушка показала снимок УЗИ малыша и реакцию Владимира на кадр.

Вот вам доказательство, что там один ребенок и Вова, который каждый раз так улыбается, а я просто лежу в шоке, что там человек,

– подчеркнула жена Остапчука.

В то же время блогер рассекретила детали осмотра в больнице. По словам инфлюенсерки, персонал клиники ей нравится своим отношением к пациентам.

Люблю нашего врача УЗИ, она мне каждый раз полный ТО проводит, все показывает. Потому что была несколько раз в других, которые говорили что-то вроде: "Вот ребенок, все хорошо, вставайте", а мне такое не нравится,

– поделилась Екатерина.



Снимок УЗИ малыша Остапчука и Полтавской / Скриншот из инстаграм-сторис блогера

Напомним, жена Остапчука находится на 20-й неделе беременности, а месяц назад она почувствовала первые толчки своего ребенка, несмотря на ранний срок. Полтавская отметила, что часто обследуется в больнице из-за волнения.