Так, нещодавно вона зізналася, як розповіла коханому про майбутнє материнство. Виявилося, що подружжя дізналося про це ще на ранньому терміні вагітності Катерини.

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У своїх соцмережах Полтавська поділилася, що продовжує проходити різноманітні обстеження. 24-річна дівчина показала знімок УЗД малюка й реакцію Володимира на кадр.

Ось вам доказ, що там одна дитина і Вова, який кожного разу так посміхається, а я просто лежу в шоці, що там людина,

– підкреслила дружина Остапчука.

Водночас блогерка розсекретила деталі огляду в лікарні. За словами інфлюєнсерки, персонал клініки їй до вподоби своїм ставленням до пацієнтів.

Люблю нашу лікарку УЗД, вона мені кожного разу повний ТО проводить, все показує. Бо була декілька разів у інших, які казали щось типу: "Ось дитина, все добре, вставайте", а мені таке не подобається,

– поділилася Катерина.



Знімок УЗД малюка Остапчука і Полтавської / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Нагадаємо, дружина Остапчука перебуває на 20-му тижні вагітності, а місяць тому вона відчула перші поштовхи своєї дитини, попри ранній термін. Полтавська зауважила, що часто обстежується в лікарні через хвилювання.