Блогерша Настя Скальницкая (ранее известная как Талпа) стала мамой мальчика вчера утром, 26 июля. Об этом она сообщила в соцсетях.

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Инфлюенсерка опубликовала первые фото из роддома. Она поделилась, что вес мальчика составляет 3910 граммов, а его рост – 52 см.

Мама сына,

– поделилась Настя Скальницкая.

Настя Скальницкая во второй раз стала мамой / Фото из инстаграма Насти Скальницкой

На кадрах, которые блогерша опубликовала в сети, она показала крошечную ручку новорожденного сына, а также фото малыша с отцом.

Настя Скальницкая во второй раз стала мамой / Фото с ее телеграм-канала

Настя Скальницкая – это инстаграм-блогер и флорист с более 900 тысячами подписчиков. Она участвовала в шоу "Пара на миллион".

В начале сентября 2023 года Анастасия вышла замуж за мужа Богдана Скальницкого. В ноябре она сообщила, что ожидает ребенка.

Блогерша также воспитывает дочь Милану от первого брака.