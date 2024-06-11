Среди белого дня: 23-летняя жена Владимира Остапчука потеряла сознание

Жена Владимира Остапчука, Екатерина Полтавская, рассказала, что потеряла сознание в торговом центре. Блогер объяснила, почему это произошло.

На днях инфлюенсер напугала фанатов фотографией под капельницей. Как оказалось, девушка попала в больницу с отравлением.

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Полтавская отметила, что ей самочувствие резко ухудшилось во время прогулки по торговому центру. Впоследствии блогерша потеряла сознание. Впрочем, это произошло, поскольку Екатерина имеет низкое давление в течение жизни. К тому же в центре были выключены кондиционеры, которые должны были бы работать в жаркие летние дни.

Вчера хотела снять вам распаковку товаров для дома, но потеряла сознание в ТЦ. Это все мое низкое давление (всю жизнь у меня темнеет в глазах при резких движениях) и выключенные кондиционеры,

– призналась инфлюенсерка.



Екатерина Полтавская о потере сознания / Скриншот из инстаграм-сторис

Поэтому жена Остапчука провела следующий день дома. Она вышла на связь с фанатами, чтобы поинтересоваться, имел ли кто-то похожую проблему и знает пути ее решения.

Блогерша пыталась найти лекарства, однако безуспешно.



Жена Остапчука ждет советов фанатов / Скриншот из инстаграм-сторис

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