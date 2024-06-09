К тому же Андрей поделился, что несмотря на обстоятельства, пошел на работу. Мужчина показал, как готовился к эфиру, маскируя раны на лице.
Не пропустите Будьте реально осторожными, – Сергей Танчинец откровенно рассказал об ухудшении самочувствия
Джеджула отметил, что играл с друзьями в баскетбол. Впрочем, во время процесса он рассек себе бровь. Шоумен сразу поехал в больницу с просьбой зашить ему рану.
Андрей показал даже процесс обработки повреждения. Также он поблагодарил врачей за их труд и заверил, что с ним все в порядке.
Когда у тебя в травматологии абонемент. Берегите друг друга, в какую бы командную игру не играли! Спасибо врачам за то, что ничего не почувствовал,
– сообщил Джеджула.
На следующий день ведущий поехал на работу. Он поделился, что благодаря профессиональному гриму, раны на лице видно не было.
Андрей Джеджула поехал на работу, несмотря на полученную травму / Скриншот из инстаграм-сторис
Кто из украинских звезд недавно жаловался на здоровье
- Солист группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сообщил об ухудшении состояния здоровья. Причиной этому стал кондиционер, из-за которого у артиста появились насморк, усталость и высокая температура.
- 23-летняя жена Владимира Остапчука, Екатерина Полтавская, попала в больницу. Девушке поставили капельницу, впрочем, оказалось, что она обратилась к специалистам из-за отравления.
- Актриса Екатерина Тышкевич страдает от хронической головной боли. Она прошла 20 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), однако ей это не помогло.