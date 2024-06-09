К тому же Андрей поделился, что несмотря на обстоятельства, пошел на работу. Мужчина показал, как готовился к эфиру, маскируя раны на лице.

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Джеджула отметил, что играл с друзьями в баскетбол. Впрочем, во время процесса он рассек себе бровь. Шоумен сразу поехал в больницу с просьбой зашить ему рану.

Андрей показал даже процесс обработки повреждения. Также он поблагодарил врачей за их труд и заверил, что с ним все в порядке.

Когда у тебя в травматологии абонемент. Берегите друг друга, в какую бы командную игру не играли! Спасибо врачам за то, что ничего не почувствовал,
– сообщил Джеджула.

На следующий день ведущий поехал на работу. Он поделился, что благодаря профессиональному гриму, раны на лице видно не было.

Андрей Джеджула поехал на работу, несмотря на полученную травму
Андрей Джеджула поехал на работу, несмотря на полученную травму / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто из украинских звезд недавно жаловался на здоровье

  • Солист группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сообщил об ухудшении состояния здоровья. Причиной этому стал кондиционер, из-за которого у артиста появились насморк, усталость и высокая температура.
  • 23-летняя жена Владимира Остапчука, Екатерина Полтавская, попала в больницу. Девушке поставили капельницу, впрочем, оказалось, что она обратилась к специалистам из-за отравления.
  • Актриса Екатерина Тышкевич страдает от хронической головной боли. Она прошла 20 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), однако ей это не помогло.