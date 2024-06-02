В то же время ведущий никак не прокомментировал госпитализацию любимой. Хотя ранее Владимир сам признался, что из-за нервного срыва попал в больницу.
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В своих соцсетях Полтавская выложила фотографию из палаты. На кадре можно заметить руку Екатерины, которая лежит на кровати.
К тому же врачи поставили капельницу блогерше. Однако, девушка не сообщила причину внезапной госпитализации.
Вероятно, она расскажет обо всем позже.
Жена Остапчука находится в больнице / Скриншот из инстаграм-сторис
Кто из украинских звезд недавно жаловался на здоровье
- Актриса Екатерина Тышкевич страдает от хронической головной боли. Ее попытки облегчить самочувствие пока не являются успешными. Тышкевич прошла 20 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), однако ей это не помогло.
- Виктор Павлик недавно перенес сложную операцию на сердце. Он признался, что врачи посоветовали ему придерживаться определенных ограничений. Так, певец даже не может взять на руки своего сына Михаила.
- Известный актер Брюс, болея деменцией, все еще узнает своих родных и с большой радостью встречает свою внучку Луэтту. Недавно дочь знаменитости с ребенком посетила артиста, который радушно встретил своих гостей.