В то же время ведущий никак не прокомментировал госпитализацию любимой. Хотя ранее Владимир сам признался, что из-за нервного срыва попал в больницу.

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В своих соцсетях Полтавская выложила фотографию из палаты. На кадре можно заметить руку Екатерины, которая лежит на кровати.

К тому же врачи поставили капельницу блогерше. Однако, девушка не сообщила причину внезапной госпитализации.

Вероятно, она расскажет обо всем позже.



Жена Остапчука находится в больнице / Скриншот из инстаграм-сторис

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