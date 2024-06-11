На днях инфлюенсер напугала фанатов фотографией под капельницей. Как оказалось, девушка попала в больницу с отравлением.
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Полтавская отметила, что ей самочувствие резко ухудшилось во время прогулки по торговому центру. Впоследствии блогерша потеряла сознание. Впрочем, это произошло, поскольку Екатерина имеет низкое давление в течение жизни. К тому же в центре были выключены кондиционеры, которые должны были бы работать в жаркие летние дни.
Вчера хотела снять вам распаковку товаров для дома, но потеряла сознание в ТЦ. Это все мое низкое давление (всю жизнь у меня темнеет в глазах при резких движениях) и выключенные кондиционеры,
– призналась инфлюенсерка.
Екатерина Полтавская о потере сознания / Скриншот из инстаграм-сторис
Поэтому жена Остапчука провела следующий день дома. Она вышла на связь с фанатами, чтобы поинтересоваться, имел ли кто-то похожую проблему и знает пути ее решения.
Блогерша пыталась найти лекарства, однако безуспешно.
Жена Остапчука ждет советов фанатов / Скриншот из инстаграм-сторис
Кто из украинских звезд недавно жаловался на здоровье
- Ведущий Андрей Джеджула рассек себе бровь во время игры в баскетбол, поэтому обратился к врачам. На следующий день шоумен вышел в эфир, успешно замаскировав рану гримом.
- Солист группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сообщил об ухудшении состояния здоровья. Причиной этому стал кондиционер, из-за которого у артиста появились насморк, усталость и высокая температура.
- Актриса Екатерина Тышкевич страдает от хронической головной боли. Она прошла 20 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), однако результата пока нет.