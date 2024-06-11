Днями інфлюенсерка налякала фанатів світлиною під крапельницею. Як виявилося, дівчина потрапила у лікарню з отруєнням.
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Полтавська зазначила, що їй самопочуття різко погіршилося під час прогулянки торговим центром. Згодом блогерка втратила свідомість. Втім, це сталося, оскільки Катерина має низький тиск протягом життя. До того ж у центрі були вимкнені кондиціонери, які мали б працювати у спекотні літні дні.
Вчора хотіла зняти вам розпакування товарів для дому, але знепритомніла в ТЦ. Це все мій низький тиск (усе життя в мене темніє в очах при різких рухах) і вимкнені кондиціонери,
– зізналася інфлюенсерка.
Катерина Полтавська про втрату свідомості / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тому дружина Остапчука провела наступний день вдома. Вона вийшла на зв'язок з фанатами, щоб поцікавитися, чи хтось мав схожу проблему і знає шляхи її розв'язання.
Блогерка намагалася знайти ліки, однак безуспішно.
Дружина Остапчука чекає на поради фанатів / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хто з українських зірок нещодавно скаржився на здоров'я
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