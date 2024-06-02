Пока ее состояние только усложняется. Это даже довело Екатерину до истерики.
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Звезда поделилась, что летнее утро выдалось для нее крайне тяжелым по ряду причин. Во-первых, Тышкевич прошла 20 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), однако этот метод лечения не принес желаемого облегчения. Кроме того, кроме постоянной головной боли, Екатерина теперь также борется с утренней тревожностью.
Это меня добило,
– пожаловалась она.
По словам звезды, последний раз она плакала почти 2 месяца назад, однако на этот раз эмоции взяли верх.
Прорвало, потому что голова не переставала болеть ни на секунду за все это время,
– рассказала Тышкевич.
Екатерина Тышкевич рассказала о самочувствии / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о болезни Екатерины Тышкевич
- Звезда украинского кино уже почти 10 лет борется с хроническими приступами головной боли.
- В течение этого времени она попробовала множество медикаментозных и альтернативных методов лечения, включая медитативные практики во время пребывания на Бали. Впрочем, к сожалению, ни один из этих способов не принес желаемого результата.
- Недавно состояние актрисы обострилось, что заставило ее принимать антидепрессанты.
- В настоящее время медики предполагают, что у Екатерины хроническое соматоформное болевое расстройство.
- Предпосылкой этого состояния, вероятно, стала родовая травма – в течение первых 7 месяцев после рождения у Тышкевич обнаружили детский церебральный паралич.
- Постоянные невыносимые боли даже наталкивали актрису на мысли о самоубийстве.
- В то же время несмотря на десятилетия борьбы с недугом, она не теряет надежды и продолжает поиски эффективных методов лечения для облегчения своего состояния.