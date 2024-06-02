Пока ее состояние только усложняется. Это даже довело Екатерину до истерики.

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Звезда поделилась, что летнее утро выдалось для нее крайне тяжелым по ряду причин. Во-первых, Тышкевич прошла 20 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), однако этот метод лечения не принес желаемого облегчения. Кроме того, кроме постоянной головной боли, Екатерина теперь также борется с утренней тревожностью.

Это меня добило,

– пожаловалась она.

По словам звезды, последний раз она плакала почти 2 месяца назад, однако на этот раз эмоции взяли верх.

Прорвало, потому что голова не переставала болеть ни на секунду за все это время,

– рассказала Тышкевич.

Екатерина Тышкевич рассказала о самочувствии / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о болезни Екатерины Тышкевич