Жена Владимира Остапчука рассекретила, когда должна родить первенца

Владимир Остапчук и его жена Екатерина Полтавская уже вскоре станут родителями первого общего ребенка. Женщина призналась, когда должна родить первенца.

Как оказалось, это произойдет зимой. Также Полтавская поделилась, выбрали ли они с мужем уже имя для будущего ребенка.

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Родить Екатерина Остапчук должна в декабре этого года.

22.12 – под Новый год уже будем с куклой. Главное, чтобы не на сам Новый год,

– отметила блогерша.



Екатерина Остапчук раскрыла дату рождения ребенка / Скриншот из инстаграм-сторис

Она также призналась, что с Владимиром имеют варианты имен как для мальчика, так и для девочки. Однако подробности пара пока решила сохранить в тайне, не разглашая выбранные имена.

Что известно о беременности Екатерины Остапчук