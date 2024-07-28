Звездный отец тепло поздравил именинницу. Екатерина Сопельник, жена Сергея и мать девочки, также присоединилась к поздравлениям.

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Прежде всего Притула поделился, что день рождения его дочери Соломии состоялось 27 июля, однако "утром она проснулась только от поцелуев мамы, потому что папа поехал в Умань попрощаться с другом Александром Цебрием, которого убила Россия". Он рассказал, что накануне праздника они с дочками посетили Аскольдову могилу.

Мне важно, чтобы мои дети знали и осознавали, благодаря кому у них есть детство. Благодаря кому они живы... Я хочу, чтобы все наши дети выросли с осознанием нескольких простых вещей: Россия – это гной, а ее народ – это убийцы. Человека в форме нужно всегда поблагодарить за службу и за защиту,

– отметил Притула.

Он также добавил милое поздравление для дочери.

Попутно благодарю своих детей за то, что своими объятиями вытаскивают меня из дикого психологического провала. My little health officers. С Днем тебя, Солюся! Расти здоровой и благодарной,

– подчеркнул звездный папа.

Также Сергей показал милое видео с Соломией и Стефанией в машине.

Жена Сергея Притулы также выставила пост-поздравление для дочери. По случаю дня рождения Соломии она поделилась редким кадром девочки, где та позировала в красивом розовом платье с блестками, с сумкой, цветами и венком на голове. К тому же Екатерина выставила фотографию, где есть Сергей, Стефания, Соломия и она, вероятно, тогда семья праздновала 7-летие Соломийки, и также показала фотографию, где изображены только две ее дочери.

Соломия, любовь моя! Уже 7 лет. Не могу в это поверить. Поздравляю, моя доченька, ты наша с папой награда! Горжусь тобой каждый день, нежный мой цветочек. Будь нам здорова! Любим,

– написала женщина под фото.

Напомним, Сергей Притула является отцом троих детей. Его первенец – сын Дмитрий, рожден в 2008 году от первого брака с Юлией Андрейчук. Сейчас парню 14 лет. Во втором браке с Екатериной Сопельник у Притулы родились две дочери: старшая Соломия, которая появилась на свет в 2017 году, и младшая Стефания, которой в мае исполнилось 3 года.