Як виявилося, це станеться взимку. Також Полтавська поділилася, чи вони з чоловіком вже обрали ім'я для майбутньої дитини.
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Народити Катерина Остапчук має в грудні цього року.
22.12 – під Новий рік уже будемо з лялею. Головне, щоб не на сам Новий рік,
– зазначила блогерка.
Катерина Остапчук розкрила дату народження дитини / Скриншот з інстаграм-сторіс
Вона також зізналася, що з Володимиром мають варіанти імен як для хлопчика, так і для дівчинки. Проте подробиці пара поки вирішила зберегти в таємниці, не розголошуючи обрані імена.
Що відомо про вагітність Катерини Остапчук
- 25 липня стало відомо, що дружина відомого шоумена вагітна.
- Зараз Катерина перебуває на 20-му тижні вагітності. Майбутня мама вже відчула перші поштовхи дитини, що стало для неї особливо зворушливим моментом.
- Цікаво, що про свою вагітність Катерина дізналася дуже рано – на 3-му тижні. Вона розповіла, що зробила тест, навіть не підозрюючи про можливу вагітність. Побачивши ледь помітну другу смужку на тесті, Катерина була неабияк здивована й одразу повідомила про це Володимира. Спочатку подружжя сумнівалося в правдивості результату тесту. Щоб розвіяти сумніви, Катерина звернулася до лікарні для додаткового обстеження. Медичне підтвердження вагітності викликало у пари бурю емоцій – Катерина не змогла стримати сліз.