Як виявилося, це станеться взимку. Також Полтавська поділилася, чи вони з чоловіком вже обрали ім'я для майбутньої дитини.

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Народити Катерина Остапчук має в грудні цього року.

22.12 – під Новий рік уже будемо з лялею. Головне, щоб не на сам Новий рік,

– зазначила блогерка.



Катерина Остапчук розкрила дату народження дитини / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вона також зізналася, що з Володимиром мають варіанти імен як для хлопчика, так і для дівчинки. Проте подробиці пара поки вирішила зберегти в таємниці, не розголошуючи обрані імена.

Що відомо про вагітність Катерини Остапчук