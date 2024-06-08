Украинская исполнительница Тина Кароль поделилась с поклонниками домашними будничными фото. Звезда показалась в своем имении.
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Тина Кароль сделала селфи в зеркале в своем доме. На фоне виднелся ее гардероб и чемодан. Певица позировала в атласном платье нежно-розового цвета на завязках и с вырезом. Бюджетный наряд от Zara стоил ей 1449 гривен.
Артистка распустила белокурые волосы и уложила их локонами. Образ звезды дополнял легкий макияж.
Тина Кароль / Фото из инстаграм-сториз
Также Тина Кароль продемонстрировала, как выглядит часть сада на территории ее имения. Это арка из красных роз, внутри которой размещен белый столик и стулья.
Имение Тины Кароль / Фото из инстаграм-сториз
Где живет Тина Кароль
- Тина Кароль живет в роскошном особняке в селе Зазимье, что под Киевом. На его территории есть 3-этажный коттедж (с отдельной гардеробной и игровой комнатой), спортзал, сад и лаунж-зона, огород и розарий. Этот дом звезде подарил покойный муж Евгений Огир, однако она самостоятельно занималась завершением строительства.
- На первом этаже расположена просторная кухня с витражными окнами. Она выполнена в минималистическом стиле и светлых оттенках. Третий этаж – это территория самой Тины Кароль. Там есть роскошный белый рояль, который стоит в центре. Также там размещена ванная комната и большая гардеробная.
- Сын Тины Кароль Вениамин имеет собственный этаж в доме. Там есть его спальня, игровая комната и гардеробная. Но сейчас он живет в Великобритании.