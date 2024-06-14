Жена Виктора Павлика громко отпраздновала 30-летие: фото и видео с вечеринки

Екатерина Репяхова отпраздновала юбилей –Ей исполнилось 30 лет. Она устроила празднование в одном из ресторанов.

Супруге украинского певца Виктора Павлика в своем инстаграме показала, как провела день рождения. Это был яркий праздник, с семьей и близкими подругами.

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Екатерина Репяхова организовала празднование в одном из столичных ресторанов с видом на Днепр. В заведении была фотозона с надписью: "So happy I'm 30".

Жена Виктора Павлика подобрала два образа в свой юбилей. Первый – атласное оливковое платье со складками, длинными рукавами и широкими плечиками. Его дополняли туфли с острым носком молочного цвета и серебристая сумочка. Екатерине уложили волосы локонами и сделали макияж.



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Именинницу и гостей развлекали музыканты. Не обошлось и без особого подарка от мужа Виктора Павлика, который исполнил несколько своих хитов под гитару.

Екатерина Репяхова поделилась единственной мечтой – чтобы ее сын заговорил.

10 лет, как одно мгновение! Жизнь, куда ты летишь? Я не успеваю. Мечта одна. Чтобы мой любимый сыночек разговаривал. Сегодня я живу ради него. Мечтаю, радуюсь, стремлюсь... для него,

– написала блогерша.

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