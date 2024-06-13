Интересно, что несколько недель назад супруги праздновали 4-ю годовщину свадьбы. Инфлюенсерка устроила сюрприз артисту.

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По случаю дня рождения своей жены Павлик опубликовал совместное фото с ней. На кадре звезды предстали улыбающимися в объятиях друг друга. В то же время супруги надели рубашки белого цвета. Виктор посвятил чувственные слова Екатерине, в очередной раз признавшись ей в любви.

Искренне поздравляю с днем рождения! Желаю всех благ! Люблю тебя и благодарю за все,

– написал певец.

Репяхова креативно подошла к публикациям в свой юбилей. Она показала видео, где предстала 20-летней студенткой, которая слушает песню Павлика "Ни обещаний, ни прощений" по радио. Однако, внезапно меняется кадр, и Екатерина – 30-летняя женщина с ребенком, которая вышла замуж за Виктора и имеет возможность услышать легендарный трек вживую.

10 лет как одно мгновение! Жизнь, куда ты летишь? Я не успеваю,

– призналась Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова: что известно об отношениях супругов