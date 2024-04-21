Звездная мама поставила на место "диванных критиков" ее сына. К тому же она подробно рассказала о лечении своего ребенка.

К слову Жена Виктора Павлика призналась, готов ли 58-летний артист ко второму ребенку

Екатерина Репяхова ответила хейтерам своего сына

Бизнесвумен устала терпеть хейт и решила ответить на все негативные комментарии. Женщина показала неуместные высказывания пользователей о развитии ее сына и откровенно прокомментировала их.

Умников вызвали? Мой мальчик еще всем покажет. Из-за таких людей в нашем обществе не нормотипичные дети считаются чем-то постыдным и это большая беда,

– ответила Репяхова.



Жена Павлика ответила хейтерам / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера

Екатерина активно занимается лечением мальчика. Так, сын Павлика занимается нейрокоррекцией, плаванием, посещает детский сад и развивающие занятия.

Я горжусь быть мамой не нормотипичного ребенка. Мой сын выбрал меня, потому что знал, что его буду любить таким, каким он есть. Я пройду с ним этот трудный путь. Я буду держать его за руку столько, сколько ему это будет нужно. Что с нашей страной не так?

– поделилась инфлюенсерка.



Репяхова о хейте сына / Скриншот из инстаграмм-сторис бизнесвумен



Заплаканная Екатерина Репяхова / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера

Что известно о сыне Репяховой и Павлика