Жена украинского певца Виктора Павлика поделилась новостями о здоровье сына в инстаграм-сториз. Недавно семья вернулась в Киев, где продолжит заниматься развитием Миши.

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Екатерина Репяхова назвала диагноз сына

Врачи диагностировали 2-летнему Михасику диспраксию. Это неврологическое расстройство, заключающееся в нарушении координации движения. Детям с этим диагнозом сложно контролировать свои движения тела, выполнять точные движения, держать равновесие и ориентироваться в пространстве.

Наконец мы знаем четкий диагноз сына. Диспраксия. Работаем, верим! Только вперед,
– сообщила Екатерина Репяхова.


Екатерина Репяхова о сыне / Фото из инстаграм-сториз

Жена Виктора Павлика подчеркнула, что продолжит работать над развитием сына. Миша посещает занятия по нейрокоррекции, а также будет ходить к логопеду.

Что раньше говорила жена Павлика

  • Екатерина Репяхова рассказывала, что сыну диагностировали задержку речи. Виктор Павлик объяснял, что Михась слышит и понимает других, но не реагирует. Кроме того, у малыша обнаружили косолапость. Откат в развитии произошел после болезни, которой мальчик заболел в 1,5 года.
  • Звездная семья прошла немалый путь диагностики и коррекции. Уже заметны успехи. Сын Виктора и Екатерины повторяет звуки, говорит некоторые слова и лучше реагирует на обращение.
  • Блогерша делится своим путем на личной странице, чтобы поддержать тех, у кого сложилась подобная ситуация. Однако часто она подвергается хейту и получает в свою сторону негативные комментарии.