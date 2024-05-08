Согласно результатам голосования, Украина и еще 9 стран прошли в большой финал и еще раз выйдут на сцену песенного конкурса. Важно отметить, что в этом году в полуфиналах важны только результаты зрительского голосования.
К теме Украина, Польша, Хорватия зажгли на Евровидении-2024: выступления всех участников первого полуфинала
Евровидение-2024: результаты голосования в первом полуфинале
Согласно результатам зрительского голосования, в финал прошли такие страны:
- Сербия: Teya Dora – Ramonda
- Португалия: Иоланда – Grito
- Словения: Raiven – Veronika
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Финляндия: Windows95man – No Rules!
- Кипр: Силия Капсис – Liar
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург: Тали – Fighter
Результаты первого полуфинала Евровидения-2024 / Скриншот по видео
А вот попрощались с Евровидением в этом году следующие страны:
- Польша: LUNA –The Tower
- Исландия: Гера Бьорк – Scared of Heights
- Молдова: Наталья Барбу – In the Middle
- Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar
- Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
Отметим, что в полуфиналах не голосуют за представителей "Большой пятерки", которые являются основательницами конкурса и делают наибольший финансовый вклад, а также конкурсанта от страны-победительницы.
- Германия: Isaak – Always on the Run
- Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
- Франция: Slimane – Mon Amour
- Италия: Angelina Mango – La noia
- Испания: Nebulossa – Zorra
- Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable