Согласно результатам голосования, Украина и еще 9 стран прошли в большой финал и еще раз выйдут на сцену песенного конкурса. Важно отметить, что в этом году в полуфиналах важны только результаты зрительского голосования.

К теме Украина, Польша, Хорватия зажгли на Евровидении-2024: выступления всех участников первого полуфинала

Евровидение-2024: результаты голосования в первом полуфинале

Согласно результатам зрительского голосования, в финал прошли такие страны:

Сербия : Teya Dora – Ramonda

: Teya Dora – Ramonda Португалия : Иоланда – Grito

: Иоланда – Grito Словения : Raiven – Veronika

: Raiven – Veronika Украина : alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Литва : Silvester Belt – Luktelk

: Silvester Belt – Luktelk Финляндия : Windows95man – No Rules!

: Windows95man – No Rules! Кипр: Силия Капсис – Liar

Силия Капсис – Liar Хорватия : Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ирландия : Bambie Thug – Doomsday Blue

: Bambie Thug – Doomsday Blue Люксембург: Тали – Fighter



Результаты первого полуфинала Евровидения-2024 / Скриншот по видео

А вот попрощались с Евровидением в этом году следующие страны:

Польша : LUNA –The Tower

: LUNA –The Tower Исландия : Гера Бьорк – Scared of Heights

: Гера Бьорк – Scared of Heights Молдова : Наталья Барбу – In the Middle

: Наталья Барбу – In the Middle Азербайджан : Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar

: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)

Отметим, что в полуфиналах не голосуют за представителей "Большой пятерки", которые являются основательницами конкурса и делают наибольший финансовый вклад, а также конкурсанта от страны-победительницы.