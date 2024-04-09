Мицкевич впервые рассказал о разговоре с мужем Поляковой после заявления о "тайном" романе

Влад Мицкевич, который оскандалился своими заявлениями о "тайном" романе с Олей Поляковой, рассказал новые подробности об отношениях с исполнительницей. В частности, заявил, что после фото с поцелуями с певицей, он общался с ее мужем.

В то же время сама Ольга заблокировала блогера во всех соцсетях. Несмотря на это Владислав убежден, что у них с артисткой была взаимная симпатия.

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Певец отметил, что в мессенджере извинился у Вадима за этот скандальный инцидент.

Написал Вадику, что извини, такая ситуация сложилась, больше никогда не буду трогать твою семью и все остальное,

– рассказал Влад.

Он добавил, что мог бы даже лично пообщаться с Буряковским, однако продюсер Оли, по его словам, не позволит этого сделать.

Я могу подойти к Вадику и сказать, что этого не было, прекрати, спокойно, выдохнули, работаем дальше. Но там сидит Михаил Ясинский, который все расписывает. Он человек максимально сложный, я разозлился, если честно, именно из-за него,

– объяснил ведущий.

Интервью с Владиславом Мицкевичем: смотрите видео онлайн

Что этому предшествовало