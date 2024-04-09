Мицкевич впервые рассказал о разговоре с мужем Поляковой после заявления о "тайном" романе
Источник:Богдан Беспалов
Влад Мицкевич, который оскандалился своими заявлениями о "тайном" романе с Олей Поляковой, рассказал новые подробности об отношениях с исполнительницей. В частности, заявил, что после фото с поцелуями с певицей, он общался с ее мужем.
В то же время сама Ольга заблокировала блогера во всех соцсетях. Несмотря на это Владислав убежден, что у них с артисткой была взаимная симпатия.
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Каким был разговор Мицкевича и мужа Поляковой
Певец отметил, что в мессенджере извинился у Вадима за этот скандальный инцидент.
Написал Вадику, что извини, такая ситуация сложилась, больше никогда не буду трогать твою семью и все остальное,
– рассказал Влад.
Он добавил, что мог бы даже лично пообщаться с Буряковским, однако продюсер Оли, по его словам, не позволит этого сделать.
Я могу подойти к Вадику и сказать, что этого не было, прекрати, спокойно, выдохнули, работаем дальше. Но там сидит Михаил Ясинский, который все расписывает. Он человек максимально сложный, я разозлился, если честно, именно из-за него,
– объяснил ведущий.
Интервью с Владиславом Мицкевичем: смотрите видео онлайн
Что этому предшествовало
- Недавно Влад Мицкевич утверждал, что в течение года находился в отношениях с Поляковой, публикуя фото и видео в подтверждение своих слов.
- Впоследствии он удалил их и опроверг все заявления, объяснив свои действия состоянием алкогольного опьянения.
- Оля Полякова назвала такие действия блогера "местью". Выяснилось, что Мицкевича уволили с работы в команде исполнительницы из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками, а впоследствии он шантажировал артистку и требовал деньги у нее.
- В то же время в ответ на скандальные кадры исполнительница заявила, что имеет подобные снимки с друзьями и не намерена наказывать Мицкевича, потому что "с него нечего взять".