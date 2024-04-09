Водночас сама Ольга заблокувала блогера у всіх соцмережах. Попри це Владислав переконаний, що в них з артисткою була взаємна симпатія.

До теми Оля Полякова неочікувано відповіла на закиди Міцкевича про їхні стосунки

Якою була розмова Міцкевича та чоловіка Полякової

Співак зазначив, що в месенджері перепросив у Вадима за цей скандальний інцидент.

Написав Вадіку, що вибач, така ситуація склалася, більше ніколи не чіпатиму твою родину і все інше,

– розповів Влад.

Він додав, що міг би навіть особисто поспілкуватися з Буряковським, проте продюсер Олі, за його словами, не дозволить цього зробити.

Я можу підійти до Вадіка і сказати, що цього не було, припини, спокійно, видихнули, працюємо далі. Але там сидить Михайло Ясинський, який все розписує. Він людина максимально складна, я розізлився, якщо чесно, саме через нього,

– пояснив ведучий.

Інтерв'ю з Владиславом Міцкевичем: дивіться відео онлайн

Що цьому передувало