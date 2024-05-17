К тому же участник "МастерШеф", который попал в скандал с Олей Поляковой, рассказал, что уже получил медицинскую помощь. Впрочем, мотоцикл, на котором он ехал, сильно пострадал.
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Что случилось с Мицкевичем
Влад признался, что попал в ДТП. В своих соцсетях он показал видео, на котором видно мотоцикл и многочисленные травмы блогера. Так, он получил перелом ребер, сотрясение мозга и раны. Впрочем, кулинар успокоил фанатов, заверив, что скоро с ним все будет в порядке.
Я знал, что так будет, был уверен на 1000%! Единственное, думал, что намного сильнее, у меня перелом ребер, сотрясение мозга и много ран, но жить буду 100%. Думаю, неделя и вернусь к нормальной жизни. Спасибо всем за поддержку,
– рассказал Влад.
В то же время детали ДТП Влад решил не раскрывать. Поэтому пока неизвестно кто виноват в аварии и, что именно произошло. Впрочем, позже мужчина сообщил, что получил надлежащую помощь, а его мотоцикл надо отремонтировать.
Мицкевич показал мотоцикл, на котором попал в ДТП / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о Владе Мицкевиче
- Он был участником шоу "МастерШеф-8", а позже стал финалистом "Битвы сезонов".
- Кулинар ранее рассказывал, что был наркозависимым. Впрочем, справиться с этим помогло любимое дело – творчество и музыка.
- Однако, о блогере стали больше говорить после скандала с Олей Поляковой. Он говорил, что якобы имел с певицей "тайный роман", и в качестве доказательства мужчина показал пикантные фото с артисткой.
- На это сразу отреагировала исполнительница, отметив, что это все ложь. К тому же совместные фото были сняты у нее дома, и она считает эти фотографии "невинными".
- Оля поделилась, что сотрудничала с Владом, впрочем она уволила его из-за приема алкоголя и наркотических препаратов. Более того, повар даже шантажировал ее семью.
- Впоследствии кулинар рассказал, что романа с певицей не было, но искра между ними таки пробежала.