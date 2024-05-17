К тому же участник "МастерШеф", который попал в скандал с Олей Поляковой, рассказал, что уже получил медицинскую помощь. Впрочем, мотоцикл, на котором он ехал, сильно пострадал.

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Что случилось с Мицкевичем

Влад признался, что попал в ДТП. В своих соцсетях он показал видео, на котором видно мотоцикл и многочисленные травмы блогера. Так, он получил перелом ребер, сотрясение мозга и раны. Впрочем, кулинар успокоил фанатов, заверив, что скоро с ним все будет в порядке.

Я знал, что так будет, был уверен на 1000%! Единственное, думал, что намного сильнее, у меня перелом ребер, сотрясение мозга и много ран, но жить буду 100%. Думаю, неделя и вернусь к нормальной жизни. Спасибо всем за поддержку,

– рассказал Влад.

В то же время детали ДТП Влад решил не раскрывать. Поэтому пока неизвестно кто виноват в аварии и, что именно произошло. Впрочем, позже мужчина сообщил, что получил надлежащую помощь, а его мотоцикл надо отремонтировать.



Мицкевич показал мотоцикл, на котором попал в ДТП / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о Владе Мицкевиче