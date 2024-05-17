К тому же артист рассказал, что очень редко видится со своим сыном. Однако, исполнитель относится с уважением и пониманием к такому выбору защитника Украины.

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Что сказал Харчишин о мобилизации артистов

По словам певца, он не воспринимает людей, которые говорят, что им не место на фронте, за смелых и достойных. В то же время Валерий уверен, что все мужчины впоследствии будут воевать за безопасность Украины.

К тому же Харчишин поддерживает бронирование от мобилизации тех артистов, которые занимаются поставкой оружия, амуниции и сбором средств для ВСУ.

Рано или поздно – мы все будем воевать. Мы все можем быть мобилизованы в свое время, должны не прятаться от армии. Мое мнение таково: если ты делаешь что-то особенно важное для защиты страны в тылу – ты можешь рассчитывать на бронирование,

– поделился исполнитель.

Также музыкант рассказал о своем сыне, который с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Валерий поделился, что последний раз виделся с ним в декабре прошлого года. В то же время артист заметил, как изменился его сын.

Не всегда удается увидеться, когда сын бывает в Житомире по своим военным делам. Иногда не удается встречаться так часто, как хотелось бы. Последний раз это было в декабре. Он изменился: и внутренне, и внешне, возмужал, повзрослел. Такие решения и обстоятельства не могут не повлиять на человека,

– признался Харчишин.

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