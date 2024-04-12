Я всегда ей нравился, – Влад Мицкевич честно ответил, крутил ли роман с Поляковой
Источник:"Люкс ФМ"
Повар Влад Мицкевич, который наделал шума откровенными фото с Олей Поляковой, ответил на главный вопрос. Он признался, связывали ли его романтические отношения с певицей.
Кулинар Владислав Мицкевич прокомментировал кадры поцелуев с Олей Поляковой и слухи о романе. Повар не отказался от своих предыдущих заявлений и объяснил, что между ним и певицей ничего не было.
К слову Человек не думает, – продюсер Поляковой впервые прокомментировал скандал вокруг "романа" с Мицкевичем
Был ли роман между Поляковой и Мицкевичем
Если честно, не было никакого романа, но была действительно какая-то, мне кажется, искра. Я думаю это было,
– признался Влад Мицкевич.
Относительно откровенных фото поцелуев повар говорит, что таких снимков у него – пол галереи. Для него это обычные фото.
"Конечно, оно имеет какой-то сексуальный характер, но давай откровенно. Я не урод, я ростом с Оли, большой еврей, что ей максимально нравится. Поэтому я уверен, что так, я ей всегда нравился. Я почему-то так считаю. Она также офигенная, красивая девушка. Для меня – это мой идеал, высокие ноги, красивая грудь, красивые губы, маленькое лицо, большие глаза – мой типаж", – поделился Мицкевич.
Что известно об отношениях Мицкевича и Поляковой
- Влад Мицкевич и Оля Полякова работали вместе в кулинарном шоу, а впоследствии повар занялся продвижением страниц певицы в социальных сетях. Он создавал для звезды ролики и мемы, чтобы набрать большее количество подписчиков.
- В конце марта Мицкевич слил фото поцелуев с Олей и заявил, что между ними был роман, а певица уже год как жила вместе с ним. Но на следующий день он опроверг свои заявления и объяснил, что переборщил с алкоголем.
- Оля Полякова назвала откровенные фото "невинными" и сказала, что Мицкевич шантажировал ее и требовал деньги. Его якобы уволили.
- Сейчас Влад и Оля не общаются. Хотя по мнению Мицкевича, команда артистки могла бы продолжать развивать эту "тему" для хайпа и разговоров. Во многом он также упрекает продюсеру звезды Михаилу Ясинскому, который якобы препятствовал его работе.