Я всегда ей нравился, – Влад Мицкевич честно ответил, крутил ли роман с Поляковой

Повар Влад Мицкевич, который наделал шума откровенными фото с Олей Поляковой, ответил на главный вопрос. Он признался, связывали ли его романтические отношения с певицей.

Кулинар Владислав Мицкевич прокомментировал кадры поцелуев с Олей Поляковой и слухи о романе. Повар не отказался от своих предыдущих заявлений и объяснил, что между ним и певицей ничего не было.

К слову Человек не думает, – продюсер Поляковой впервые прокомментировал скандал вокруг "романа" с Мицкевичем

Был ли роман между Поляковой и Мицкевичем

Если честно, не было никакого романа, но была действительно какая-то, мне кажется, искра. Я думаю это было,

– признался Влад Мицкевич.

Относительно откровенных фото поцелуев повар говорит, что таких снимков у него – пол галереи. Для него это обычные фото.

"Конечно, оно имеет какой-то сексуальный характер, но давай откровенно. Я не урод, я ростом с Оли, большой еврей, что ей максимально нравится. Поэтому я уверен, что так, я ей всегда нравился. Я почему-то так считаю. Она также офигенная, красивая девушка. Для меня – это мой идеал, высокие ноги, красивая грудь, красивые губы, маленькое лицо, большие глаза – мой типаж", – поделился Мицкевич.

Что известно об отношениях Мицкевича и Поляковой