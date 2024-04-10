По мнению продюсера Михаила Ясинского, тема вокруг скандала с Мицкевичем уже исчерпана. Однако он поделился несколькими мыслями по поводу “тайного романа”.

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Продюсер Поляковой о скандале с Мицкевичем

На вопрос Славы Демина о том, хотел ли Влад Мицкевич пропиарить свою песню, Ясинский ответил: эта попытка была напрасной. Ведь его трек "Королева" собрал за неделю чуть больше 9 тысяч прослушиваний. Это означает, что повар больше потерял, чем получил.

Что получил этот человек и что он потерял? Он потерял дружеские отношения с человеком, который ему доверял, он потерял определенные репутационные активы. Что она получила, ну не много чего, скорее это был неудачный шаг для личного пиара, очень такой брутальный, на мой взгляд, не красивый и не мужской. Ради чего ты пожертвовал дружескими отношениями с человеком, который тебе доверял?

– подчеркнул Михаил.

По мнению Ясинского, Влад Мицкевич подкупил Олю Полякову своими амбициями и желанием работать. Ведь таких людей сейчас мало. Но мужчина оказался скорее "хайпожером".

"Я этого человека очень плохо знаю, потому что моя попытка построить с ним какие-то рабочие отношения закончилась очень быстро. В нашем бизнесе амбициозные люди это круто, люди, которые готовы работать не за зарплату, а за какую-то цель, которые настроены на работу, для которых нет нормированного графика, которые энергичные, креативные. Но такие люди, это редкость и найти таких людей, это везение. И это в принципе создало такое ложное представление у Оли относительно этого человека", – сказал продюсер.

Михаил Ясинский рассказал, что идеей было Мицкевича снимать тиктоки для Поляковой. Именно он создал видео, где Оля танцует на фоне мемориала Голодомора. Это вызвало понятный хейт в сети.

Последний, тот случай, когда построить работу было, к сожалению, очень сложно, когда человек отвечает якобы за тикток видео и снимает видео на фоне мемориала Голодомора с танцевальной песней и потом идет очень... Это был настоящий хейт. Когда ты не понимаешь, что так не делают. Человек не думает,

– подчеркнул продюсер.

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