Кулінар Владислав Міцкевич прокоментував кадри поцілунків з Олею Поляковою та чутки про роман. Кухар не відмовився від своїх попередніх заяв і пояснив, що між ним та співачкою нічого не було.

До слова Людина не думає, – продюсер Полякової вперше прокоментував скандал навколо "роману" з Міцкевичем

Чи був роман між Поляковою і Міцкевичем

Якщо чесно, не було ніякого роману, але була дійсно якась, мені здається, іскра. Я думаю це було,

– зізнався Влад Міцкевич.

Щодо відвертих фото поцілунків кухар каже, що таких знімків у нього – пів галереї. Для нього це звичайні фото.

"Звісно, воно має якийсь сексуальний характер, але давай відверто. Я не потвора, я зростом з Олі, великий єврей, що їй максимально подобається. Тому я впевнений, що так, я їй завжди подобався. Я чомусь так вважаю. Вона також офігенна, гарна дівчина. Для мене – це мій ідеал, високі ноги, гарні груди, красиві губи, маленьке обличчя, великі очі – мій типаж", – поділився Міцкевич.

Що відомо про стосунки Міцкевича й Полякової