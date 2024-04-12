Кулінар Владислав Міцкевич прокоментував кадри поцілунків з Олею Поляковою та чутки про роман. Кухар не відмовився від своїх попередніх заяв і пояснив, що між ним та співачкою нічого не було.
До слова Людина не думає, – продюсер Полякової вперше прокоментував скандал навколо "роману" з Міцкевичем
Чи був роман між Поляковою і Міцкевичем
Якщо чесно, не було ніякого роману, але була дійсно якась, мені здається, іскра. Я думаю це було,
– зізнався Влад Міцкевич.
Щодо відвертих фото поцілунків кухар каже, що таких знімків у нього – пів галереї. Для нього це звичайні фото.
"Звісно, воно має якийсь сексуальний характер, але давай відверто. Я не потвора, я зростом з Олі, великий єврей, що їй максимально подобається. Тому я впевнений, що так, я їй завжди подобався. Я чомусь так вважаю. Вона також офігенна, гарна дівчина. Для мене – це мій ідеал, високі ноги, гарні груди, красиві губи, маленьке обличчя, великі очі – мій типаж", – поділився Міцкевич.
Що відомо про стосунки Міцкевича й Полякової
- Влад Міцкевич та Оля Полякова працювали разом у кулінарному шоу, а згодом кухар зайнявся просуванням сторінок співачки у соціальних мережах. Він створював для зірки ролики й меми, щоб набрати більшу кількість підписників.
- Наприкінці березня Міцкевичзлив фото поцілунків з Олею і заявив, що між ними був роман, а співачка вже рік як жила разом з ним. Та наступного дня він спростував свої заяви та пояснив, що переборщив з алкоголем.
- Оля Полякова назвала відверті фото "безневинними" і сказала, що Міцкевич шантажував її та вимагав гроші. Його начебто звільнили.
- Зараз Влад та Оля не спілкуються. Хоч на думку Міцкевича, команда артистки могла б продовжувати розвивати цю "тему" для хайпу та розмов. Багато в чому він також дорікає продюсеру зірки Михайлу Ясинському, який нібито перешкоджав його роботі.