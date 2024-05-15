Я вернулся, – Влад Яма, который с начала войны живет в США, удивил неожиданным заявлением
Источник:Влад Яма
Танцовщик Влад Яма уехал из Украины в начале полномасштабного вторжения и поселился в США, однако на днях он удивил поклонников заявлением. Хореограф говорит, что вернулся.
Это натолкнуло фанов на мысль, что Влад Яма приехал в Украину. Отметим, что танцор за время большой войны ни разу не возвращался на Родину.
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Почему фаны думают, что Влад Яма вернулся в Украину
Дело в том, что танцор опубликовал фотографию, где видно, как он присел на капот машины. Часть номеров хореограф закрыл ногой, однако если присмотреться, то на машине видно надпись "Полиция".
Я вернулся,
– написал под фото Влад Яма.
В то же время никаких деталей танцовщик не уточнил.
Влад Яма заявил, что вернулся / Скриншот из инстаграмм-сторис танцора
Что известно о выезде Влада Ямы из Украины
- Танцор с женой и сыном приняли решение покинуть Украину в первый день полномасштабного вторжения России. Сначала семья искала убежища в Европе, а потом поселилась в США и уже более двух лет живет в Майами.
- В Америке Влад работает хореографом в местной танцевальной студии MIAMI DANCE ACADEMY.
- За рубежом хореограф организовывает мероприятия по сбору средств для Вооруженных Сил, а также участвует в мирных акциях в поддержку Украины.
- Он утверждает, что поддерживает постоянную связь с военнослужащими, а также посещает солдат, которые проходят реабилитацию в США.
- Несмотря на это танцовщик часто попадает в заголовки новостей из-за неуместных постов в день массированных обстрелов, или даже русскоязычных обращений.
- Между тем родители Ямы решили остаться в Украине, сначала они жили на западе страны, а потом вернулись в родной город Запорожье.