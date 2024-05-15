Це наштовхнуло фанів на думку, що Влад Яма приїхав в Україну. Зауважимо, що танцюрист за час великої війни жодного разу не повертався на Батьківщину.
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Чому фани думають, що Влад Яма повернувся в Україну
Річ у тім, що танцівник опублікував світлину, де видно, як він присів на капот машини. Частину номерів хореограф закрив ногою, проте якщо придивитись, то на автівці видно напис "Поліція".
Я повернувся,
– написав під фото Влад Яма.
Водночас ніяких деталей танцівник не уточнив.
Влад Яма заявив, що повернувся / Скриншот з інстаграм-сторіс танцівника
Що відомо про виїзд Влада Ями з України
- Танцюрист з дружиною та сином прийняли рішення покинути Україну в перший день повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку родина шукала притулку в Європі, а потім оселилася в США і вже понад два роки живе в Маямі.
- В Америці Влад працює хореографом в місцевій танцювальній студії MIAMI DANCE ACADEMY.
- За кордоном хореограф організовує заходи зі збору коштів для Збройних Сил, а також бере участь у мирних акціях на підтримку України.
- Він стверджує, що підтримує постійний зв'язок з військовослужбовцями, а також відвідує солдатів, які проходять реабілітацію в США.
- Попри це танцівник часто потрапляє в заголовки новин через недоречні дописи у день масованих обстрілів, чи навіть російськомовні звернення.
- Тим часом батьки Ями вирішили залишитися в Україні, спочатку вони жили на заході країни, а потім повернулися до рідного міста Запоріжжя.