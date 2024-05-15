Це наштовхнуло фанів на думку, що Влад Яма приїхав в Україну. Зауважимо, що танцюрист за час великої війни жодного разу не повертався на Батьківщину.

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Чому фани думають, що Влад Яма повернувся в Україну

Річ у тім, що танцівник опублікував світлину, де видно, як він присів на капот машини. Частину номерів хореограф закрив ногою, проте якщо придивитись, то на автівці видно напис "Поліція".

Я повернувся,
– написав під фото Влад Яма.

Водночас ніяких деталей танцівник не уточнив.

Влад Яма заявив, що повернувся
Влад Яма заявив, що повернувся / Скриншот з інстаграм-сторіс танцівника

Що відомо про виїзд Влада Ями з України

  • Танцюрист з дружиною та сином прийняли рішення покинути Україну в перший день повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку родина шукала притулку в Європі, а потім оселилася в США і вже понад два роки живе в Маямі.
  • В Америці Влад працює хореографом в місцевій танцювальній студії MIAMI DANCE ACADEMY.
  • За кордоном хореограф організовує заходи зі збору коштів для Збройних Сил, а також бере участь у мирних акціях на підтримку України.
  • Він стверджує, що підтримує постійний зв'язок з військовослужбовцями, а також відвідує солдатів, які проходять реабілітацію в США.
  • Попри це танцівник часто потрапляє в заголовки новин через недоречні дописи у день масованих обстрілів, чи навіть російськомовні звернення.
  • Тим часом батьки Ями вирішили залишитися в Україні, спочатку вони жили на заході країни, а потім повернулися до рідного міста Запоріжжя.