Фотография вызвала общественный резонанс. Некоторые пользователи после этого начали открыто осуждать хореографа.

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Какое фото опубликовал Яма

В своих соцсетях Влад опубликовал архивный кадр, на котором одет в белую рубашку и синие джинсы. Однако, при этом он позирует под водой в бассейне. Яма отметил, что это фото было сделано в 2012 году в Ялте. Мужчина подписал фотографию поздравлением с Международным днем танца.

Спасибо танцам и учителям! Международный день танца. Ялта, 2012,
– написал хореограф.

Реакция сети

Новый пост Ямы вызвал целую дискуссию в сети. Так, некоторые пользователи поздравили танцовщика в ответ с праздником, а другие – открыто осудили Влада за побег в США.

  • "Как жизнь? Видимо, все классно, спокойно?";
  • "Поздравляю вас!";
  • "Ни о чем";
  • "Надо, чтобы медийный человек, который получил себе имя и карьеру благодаря Украине, работал на победу Украины, а не сидел в Майами на пляже";
  • "Какой креативный кадр, поздравляю".

Что известно о выезде Ямы в США

  • Хореограф и судья "Танцев со звездами" покинул территорию Украины в первые часы после полномасштабного вторжения. По словам Влада, ему удалось это сделать до ограничения выезда мужчинам призывного возраста.
  • Яма вместе с женой и сыном находится в Майами, что в США. Там мужчина с начала 2023 года устроился тренером по танцам.
  • В своем блоге он активно делится беззаботной и комфортной жизнью в Америке, за что часто получает хейт от украинцев.