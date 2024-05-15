Это натолкнуло фанов на мысль, что Влад Яма приехал в Украину. Отметим, что танцор за время большой войны ни разу не возвращался на Родину.

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Почему фаны думают, что Влад Яма вернулся в Украину

Дело в том, что танцор опубликовал фотографию, где видно, как он присел на капот машины. Часть номеров хореограф закрыл ногой, однако если присмотреться, то на машине видно надпись "Полиция".

Я вернулся,

– написал под фото Влад Яма.

В то же время никаких деталей танцовщик не уточнил.



Влад Яма заявил, что вернулся / Скриншот из инстаграмм-сторис танцора

Что известно о выезде Влада Ямы из Украины