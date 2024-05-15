Это натолкнуло фанов на мысль, что Влад Яма приехал в Украину. Отметим, что танцор за время большой войны ни разу не возвращался на Родину.

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Почему фаны думают, что Влад Яма вернулся в Украину

Дело в том, что танцор опубликовал фотографию, где видно, как он присел на капот машины. Часть номеров хореограф закрыл ногой, однако если присмотреться, то на машине видно надпись "Полиция".

Я вернулся,
– написал под фото Влад Яма.

В то же время никаких деталей танцовщик не уточнил.

Влад Яма заявил, что вернулся
Влад Яма заявил, что вернулся / Скриншот из инстаграмм-сторис танцора

Что известно о выезде Влада Ямы из Украины

  • Танцор с женой и сыном приняли решение покинуть Украину в первый день полномасштабного вторжения России. Сначала семья искала убежища в Европе, а потом поселилась в США и уже более двух лет живет в Майами.
  • В Америке Влад работает хореографом в местной танцевальной студии MIAMI DANCE ACADEMY.
  • За рубежом хореограф организовывает мероприятия по сбору средств для Вооруженных Сил, а также участвует в мирных акциях в поддержку Украины.
  • Он утверждает, что поддерживает постоянную связь с военнослужащими, а также посещает солдат, которые проходят реабилитацию в США.
  • Несмотря на это танцовщик часто попадает в заголовки новостей из-за неуместных постов в день массированных обстрелов, или даже русскоязычных обращений.
  • Между тем родители Ямы решили остаться в Украине, сначала они жили на западе страны, а потом вернулись в родной город Запорожье.