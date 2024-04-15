Интересно, что несмотря на бегство из Украины, танцовщик все равно продолжал вести свой блог на украинском. Однако, его хватило ненадолго.

К слову Жил в своем пузыре, – экс-коллега Влада Ямы высказался о его бегстве за границу

Какое фото опубликовал Влад Яма

Хореограф поделился с поклонниками черно-белой фотографией, на которой можно заметить длинные волосы Ямы.

"Вижу вас", – подписал он снимок на русском языке.



Влад Яма сменил имидж / Скриншот из инстаграмм-сторис хореографа

Как оказалось, это фото Влад уже публиковал в апреле 2023 года, подписав его оправданиями и извинениями за предыдущий пост. Он касался поддержки граждан Украины, однако Яма неудачно подобрал фото. На нем он был изображен с голым торсом, что возмутило пользователей.

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