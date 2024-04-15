Интересно, что несмотря на бегство из Украины, танцовщик все равно продолжал вести свой блог на украинском. Однако, его хватило ненадолго.
К слову Жил в своем пузыре, – экс-коллега Влада Ямы высказался о его бегстве за границу
Какое фото опубликовал Влад Яма
Хореограф поделился с поклонниками черно-белой фотографией, на которой можно заметить длинные волосы Ямы.
"Вижу вас", – подписал он снимок на русском языке.
Влад Яма сменил имидж / Скриншот из инстаграмм-сторис хореографа
Как оказалось, это фото Влад уже публиковал в апреле 2023 года, подписав его оправданиями и извинениями за предыдущий пост. Он касался поддержки граждан Украины, однако Яма неудачно подобрал фото. На нем он был изображен с голым торсом, что возмутило пользователей.
Что известно о побеге Ямы в США
- Мужчина покинул территорию Украины в первые часы после полномасштабного вторжения. По словам Влада, ему удалось это сделать до ограничения выезда мужчинам призывного возраста.
- Сейчас он с женой и детьми переехал в Майами, что в США. Там мужчина с начала 2023 года устроился тренером по танцам.
- В своем блоге он активно делится беззаботной и комфортной жизнью в Америке, за что часто получает хейт от украинцев.