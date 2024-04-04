Выяснилось, что избранницей исполнителя стала его пиарщица Юлия Бакуменко. Интересно, что ранее в СМИ уже ходили такие слухи.

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Как Виталий Козловский сделал предложение

Артист признался, что раньше не хотел жениться, потому что имел плохой пример в семье, однако после того, как его любимая забеременела, он изменил свое мнение и решил сделать предложение прямо дома на кухне.

Я понял: "А как так, что у нас родится сын, мы столько времени вместе, какая будет фамилия у сына?". Юля мыла посуду на кухне, я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности и мы поженимся. Она моет посуду, говорит: "Хорошо", я пошел дальше, она дальше домывала посуду,

– вспомнил певец.

Уже 29 декабря после ничего обстрела столицы пара отправилась в ЗАГС. Виталий и Юлия были очень уставшие, поэтому даже не сделали никаких фото. Впрочем, впоследствии встретились с друзьями, где пофотографировались.



Виталий Козловский с женой и друзьями / Скриншот з відео

Интересно, что кольца супруги приобрели уже после того, как расписались.



Виталий Козлловский с женой / Скриншот с видео

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

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